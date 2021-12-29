В Гомеле лицеиста-наркосбытчика арестовали в учреждении образования

Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Советского РОВД областного центра задержали 17-летнего учащегося Приборского государственного профессионального аграрно-технического лицея за то, что в составе организованной преступной группы он «трудился» в качестве розничного курьера интернет-магазина по продаже наркотиков. В тайнике парень хранил 50 граммов особо опасного психотропа – альфа-PVP.





Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере и организованной группой. Ранее молодой человек не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Арест юноши произошел в актовом зале райотдела милиции Советского райисполкома областного центра. Правоохранители собрали учащихся лицея, где учился парень, пригласили и других несовершеннолетних из Гомеля, с которыми проводится профилактическая работа.

– Прокурор города Юрий Булынко произнес тяжелую для задержанного фразу: избрать меру пресечения в виде ареста. На документах ставится подпись прокурора и печать. Из зала парень отправился в следственный изолятор. Впереди суд. Срок заключения будет серьезный, ведь статья обвинения тяжелая, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.





70 подростков стали свидетелями происходившего. А еще им показали фильм, подготовленный управлением информации и общественных связей МВД Беларуси о реальных молодых людях, которые находятся в местах лишения свободы. Многие из них со слезами на глазах рассказывают, что не верили в свое задержание. Как и 17-летний лицеист, хотели заработать преступным путем, который привел к тяжелым последствиям.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

