В Гомеле госавтоинспекторы задержали водителя с 3,4 промилле алкоголя

О Honda, которая нарушает ПДД и виляет при движении из стороны в сторону, сообщили очевидцы.

За иномаркой поехали сотрудники Департамента охраны. Она припарковалась во дворе одного из домов. Водитель перебрался на пассажирское сиденье и заблокировал двери. Прибывшие для его задержания сотрудники наряда ДПС предупредили, что разобьют стекло. Из дома вышел владелец иномарки и открыл ее. Нарушителя задержали.

– В выдыхаемом 31-летним гомельчанином воздухе оказалось 3,4 промилле алкоголя, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева. – По факту произошедшего составлено три административных протокола.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Транспортное средство поставили на охраняемую стоянку. Идет разбирательство. В очередной раз стражи порядка выразили благодарность неравнодушным горожанам.

Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома

