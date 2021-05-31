Инцидент произошел во время тренировки на реке Сож в районе пешеходного моста центрального парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
Четверо юношей 2006, 2007 и 2008 годов рождения следовали за тренером. По предварительной информации, из-за потери равновесия их байдарка опрокинулась, подростки оказались в воде. Расстояние от берега составляло около 50 метров. На детях были спасательные жилеты. Тренировочное судно, за которое они держались, прибило к опоре моста. К спасению ребят были незамедлительно привлечены специалисты ОСВОД.
– Они подъехали к спортсменам на катере и доставили на берег, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Юношей осмотрели медики. Они не пострадали.
Ширина реки в месте инцидента составляет 13 метров, глубина – 6 метров.
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В Гомеле четыре подростка-спортсмена опрокинулись на байдарке, на помощь пришли спасатели ОСВОД
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