В Гомеле четыре подростка-спортсмена опрокинулись на байдарке, на помощь пришли спасатели ОСВОД

Четверо юношей 2006, 2007 и 2008 годов рождения следовали за тренером. По предварительной информации, из-за потери равновесия их байдарка опрокинулась, подростки оказались в воде. Расстояние от берега составляло около 50 метров. На детях были спасательные жилеты. Тренировочное судно, за которое они держались, прибило к опоре моста. К спасению ребят были незамедлительно привлечены специалисты ОСВОД., – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Юношей осмотрели медики. Они не пострадали.Ширина реки в месте инцидента составляет 13 метров, глубина – 6 метров.