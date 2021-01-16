В Глубоком с креативом подошли к республиканской акции «Птушкi ля кармушкi»

По всей Беларуси в эти выходные проходит добрая зимняя акция «Птушкi ля кармушкi», инициатором которой выступила общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Мероприятие напоминает о том, как важно подкармливать птиц в холода, а еще позволяет отследить изменения в популяции воробьиных и вовремя на них отреагировать.
В Глубоком всегда с любовью относились к пернатым обитателям края. А птичка-невеличка – обыкновенный скворец – даже был признан в 2020-м природным символом Глубокского района. Таким решением в Год малой родины в регионе сделали шаг навстречу повышению экологического образования и культуры населения.
Про наших крылатых соседей никогда не забываем, делится Татьяна Працук, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома:
– В подтверждение тому – нынешняя акция, которая развернулась в парке СШ № 3 райцентра и, несмотря на 20-градусный мороз, получилась массовой. Участниками стали воспитанники кружка «Юный эколог» и другие учащиеся. На встречу с ними пришли Александр Казак, начальник Глубокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Светлана Сковырко, заведующая Глубокским Домом ремесел. Они рассказали, почему важно и нужно кормить птиц зимой, а еще показали, какие кормушки можно сделать из подручных материалов.
К акции и ребята, и их родители с педагогами подготовились основательно. У каждого в руках была яркая симпатичная кормушка. От привычных – из досок или коробок из-под сока – до креативных, авторы которых проявили недюжинную фантазию. Чем не диво кормушка, под которую удачно приспособили старый садовый фонарь? Хороша и птичья столовая в виде… ракеты с необычными лопастями – салом и яблоками.
Какой бы ни была кормушка, главное все же не форма, а содержимое. Не забывайте, что в трескучие морозы синицам, воробьям, снегирям и другими пернатым не обойтись без нашей поддержки. Берите пример с Глубокого, где не остаются равнодушными. С полсотни новеньких, наполненных полезными вкусностями кормушек, теперь украшают местный школьный сад. Угощайтесь, крылатые!
Фото Глубокского райисполкома
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В Глубоком с креативом подошли к республиканской акции «Птушкi ля кармушкi»
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