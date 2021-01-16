В Глубоком с креативом подошли к республиканской акции «Птушкi ля кармушкi»

В Глубоком всегда с любовью относились к пернатым обитателям края. А птичка-невеличка – обыкновенный скворец – даже был признан в 2020-м природным символом Глубокского района. Таким решением в Год малой родины в регионе сделали шаг навстречу повышению экологического образования и культуры населения.Про наших крылатых соседей никогда не забываем, делитсяК акции и ребята, и их родители с педагогами подготовились основательно. У каждого в руках была яркая симпатичная кормушка. От привычных – из досок или коробок из-под сока – до креативных, авторы которых проявили недюжинную фантазию. Чем не диво кормушка, под которую удачно приспособили старый садовый фонарь? Хороша и птичья столовая в виде… ракеты с необычными лопастями – салом и яблоками.Какой бы ни была кормушка, главное все же не форма, а содержимое. Не забывайте, что в трескучие морозы синицам, воробьям, снегирям и другими пернатым не обойтись без нашей поддержки. Берите пример с Глубокого, где не остаются равнодушными. С полсотни новеньких, наполненных полезными вкусностями кормушек, теперь украшают местный школьный сад. Угощайтесь, крылатые!Фото Глубокского райисполкома