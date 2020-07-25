В Глубоком проходит Вишневый фестиваль

В этом году из-за коронавируса фестиваль проходит один день.

Вишневый фестиваль проходит на Витебщине восьмой раз. Начался праздник театрализованным шествием с участием Вишневой королевы. Зрители под зонтами и в дождевиках наблюдали за сказочным открытием фестиваля.После чего в центре города почетными грамотами наградили медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Призы и дипломы так же получили победители конкурса, организованного Глубокским районным центром гигиены и эпидемиологии на лучшую эмблему «Здоровый город».

Специалист центра Людмила Котович отмечает, что лучшей стала работа в виде сердца, соединенного с вишней, символично, что вручили награды ее создателям – команде Глубокского государственного профессионального лицея на Вишневом фестивале.

В центре города работают подворья с вишневыми угощениями: блинчиками с кисло-сладкой начинкой, шашлыками, маринованными в вишневом соке, пирогами. Одним из самых яркий событий станет торжественная «Вишневая свадьба» на берегу озера.

Для молодежи в городе организовали тематический квест, авто- и мотошоу, вишневый оупэн-эйр с участием ВИА «Cherry Town» и ВИА “Скифы”. На выставке-ярмарке народный мастеров, можно было купить “маляванкі”, тканые пояса, изделия из соломки, глины, дерева.

-- Диваны, телевизоры, дачи подождут, -- уверена Алена Лабуть. – Лето – не время сидеть дома, даже дождем. Посмотрите, кругом много людей, все устали от коронавируса морально и физически. Такие праздники дарят радость встреч, поднимаю настроение и заряжают позитивом. Уверена, что в этом году от заграничных поездок следует отказаться. В Беларуси много интересных фестивалей, красивых и удивительных мест, где можно интересно и не дорого провести и выходные, и отпуск.

Гости города во время вишневого фестиваля также знакомились с достопримечательностями Глубокого: храмами в стиле виленского барокко, памятником барону Мюнхгаузену, скульптурной композиции, посвященной вишне, а так же знаменитыми самолетами Су.

Обычно на июльский фестиваль приезжают не только со всей страны, но из Грузии, Польши, Латвии, Литвы, Украины, России, Молдовы. Организаторы надеется, что в следующем году фестиваль расширит свою программу и примет гостей из разных стран.

Вечером глубочан и гостей города ждет праздничный концерт арт-группы «Беларусы». Финальным аккордом станет фейерверк и дискотека.