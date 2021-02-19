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В ГКИ продолжат упрощение оборота и аренды имущества

В Государственном комитете по имуществу оценили результаты работы за 2020 год, а также наметили планы на будущее. Сегодня в ведомстве прошла итоговая коллегия во главе с председателем комитета Дмитрием Матусевичем. Глава ГКИ отметил, что за 2020 год подначальные организации сработали удовлетворительно, в целом обеспечив как решение классических задач отрасли, так и получив хорошие финансово-экономические результаты.
 

Так, в течение года деятельность комитета была направлена на совершенствование управления и распоряжения имуществом, его учета, а также сокращение количества неиспользуемых объектов, находящихся в собственности государства и хозяйственных обществ с госдолей.
 
– В госсобственности на сегодня находятся здания, сооружения, изолированные помещения общей площадью 120,9 млн квадратных метров. В 2020 году работа, направленная на сокращение количества неиспользуемого имущества, проводилась в отношении 2059 объектов государственной собственности.
 
Наибольшее количество объектов приобретено на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине. Так, в 2020 году на таких аукционах реализовано 219 объектов, или 39,4 процента от общего количества проданных объектов. В целом по году улучшены показатели по количеству проданных объектов – 43,2 процента, в то время как  в 2019 году этот показатель был на уровне 39,6 процента. По сносу – 98 процентов, когда в 2019 году – 94,9 процента.
 
Дмитрий Матусевич обратил внимание на то, что с 21 февраля 2020 года в стране функционирует обновленная версия Единой информационной базы неиспользуемого государственного имущества, в том числе земельных участков, предлагаемых для продажи и сдачи в аренду. В ней размещена информация более чем о 6 тысячах объектов госимущества, также о земельных участках, предлагаемых к продаже и сдаче в аренду.
 
– Кроме того, продолжена работа по сокращению численности неиспользуемых объектов, находящихся в собственности хозяйственных обществ. Согласно ведомственной отчетности, в прошлом году необходимо было вовлечь в оборот и снести более 1469 таких объектов. План выполнен на 49,6 процента – вовлечено 728 объектов, что на 6,6 процента выше уровня 2019 года.
 
Дмитрий Матусевич также сообщил, что по предложениям органов государственного управления и бизнеса начата работа по совершенствованию правовых отношений в сфере аренды и безвозмездного пользования имущества.
 
Говоря о целях на 2021 год, председатель Государственного комитета по имуществу отметил, что они совпадают с общестрановыми – обеспечить социальную стабильность и рост благосостояния граждан.
 
– Для реализации поставленных задач необходимо в сфере земельных отношений активизировать рынок земли с одновременным упрощением ее оборота. При этом статус земель сельскохозяйственного назначения или лесного фонда остается неизменным. В области геодезии и картографии продолжим двигаться в направлении создания полноценной инфраструктуры пространственных данных в интересах национальной экономики. В сфере повышения эффективности госимущества будем работать над сокращением количества неиспользуемых и неэффективно используемых объектов.
 
Кроме того, в текущем году продолжится упрощение оборота и аренды любого имущества, его достоверной оценки и надежной регистрации. В области управления госпредприятиями будет осуществляться эволюционное совершенствование подходов для получения максимальной отдачи от таких активов, роста их стоимости. При этом массовая приватизация не планируется. Что касается сферы цифровизации, то здесь планируется развитие информационных систем и ресурсов Госкомимущества для более глубокого использования их в национальной экономике.

Фото: архив БЕЛТА
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