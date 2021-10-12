В ГИТИС рассказали о состоянии здоровья Валерия Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали в больницу в Коммунарке 2 октября с COVID-19, находится в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.
«По-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимации», – сказала собеседница информационного агентства в пресс-службе Российского института театрального искусства – ГИТИС, где работает актер.
5 октября Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. Вскоре после этого его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Актер, в частности, известен ролями в фильмах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый».