В Германии заявили о начале пятой волны пандемии коронавируса из-за омикрон-штамма

В ФРГ уверенно начинается пятая волна пандемии коронавируса из-за распространения омикрон-штамма. Такую новость сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, пишет РИА Новости.

"Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии сейчас насчитывается столько случаев "омикрона", что мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной "омикроном", что она придет. Мы интенсивно готовимся к ней", – подчеркнул глава немецкого минздрава.

Напомним, что в Германии с 28 декабря вводят очередные ограничения из-за распространения коронавируса. Они коснутся и тех, кто привит против COVID-19.

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