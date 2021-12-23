В Германии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса

Согласно таблице, опубликованной на сайте института Роберта Коха, описывающей ежедневную динамику заражения вариантом "омикрон" в Германии, умер человек в возрастной группе от 60 до 79 лет. Иные подробности не приводятся.В ФРГ, где проживают 84 178 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 6 915 353 раза. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 110 234. Вылечились 5 992 800 человек, которые ранее получили положительный тест на COVID-19.