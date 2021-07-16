В Германии ввели режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны

заметил официальный представитель Минобороны ФРГ.– уточнил он.В данный момент примерно 850 военнослужащих Германии задействованы в борьбе со стихией, обрушившейся на запад страны, и в ликвидации последствий наводнения. Вместе с тем в ходе поисково-спасательных операций используются вертолеты бундесвера, грузовые транспортные средства и катера.