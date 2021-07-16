Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявил о введении режима военной катастрофы на западе страны в связи с наводнениями, информирует ТАСС.
– Это означает, что органы, ответственные за принятие решений, будут выдвинуты на передний план, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии, – заметил официальный представитель Минобороны ФРГ.
– Я полагаю, что в таких местах децентрализация очень важна и имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер, – уточнил он.
В данный момент примерно 850 военнослужащих Германии задействованы в борьбе со стихией, обрушившейся на запад страны, и в ликвидации последствий наводнения. Вместе с тем в ходе поисково-спасательных операций используются вертолеты бундесвера, грузовые транспортные средства и катера.
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В Германии ввели режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны
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