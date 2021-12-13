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В Германии призвали ужесточить регулирование Telegram для борьбы с ненавистью

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала ужесточить регулирование информации в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете. Об этом она сообщила в опубликованном 13 декабря интервью медиагруппе Funke, пишет ТАСС.


– Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете, – считает Нэнси Фезер.

Глава МВД Германии отметила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Telegram два дела о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, что оператор мессенджера никак не прокомментировал.

– Федеральное правительство не допустит такого, – обратила внимание Нэнси Фезер.

В настоящий момент услуги обмена сообщениями не подпадают под действие закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, так как они используются для индивидуального общения.

Telegram предоставляет возможность писать сообщения в публичных группах до 200 тыс. участников. Вместе с тем, обратила внимание глава МВД Германии, на общедоступные каналы может подписаться неограниченное число пользователей. На эти публичные каналы будут распространяться такие же правила регулирования, как на социальные сети Facebook и Twitter.

– Это означает, что заведомо наказуемый контент должен быть удален в течение 24 часов, незаконный контент – в течение семи дней, – заключила министр, отметив, что публичные каналы должны сообщать об этом в федеральное управление уголовной полиции.

Фото: pixabay.com
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