В Германии 42 ребенка при вакцинации от коронавируса получили дозировку для взрослых

Согласно данным специалистов, ошибка не может привести к серьезным последствиям.обратила вниманиеВсем родителям сообщили об инциденте по телефону и электронной почте, им были принесены извинения.В Германии полный курс вакцинации против коронавируса за все время прошли порядка 60 млн человек, или 71,1% населения. Из них 32,3 млн жителей (38,8%) получили третью бустерную дозу.