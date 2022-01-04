В Германии 42 ребенка при вакцинации от коронавируса получили дозировку для взрослых

В Германии 42 жителя Ганновера в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Это следует из сообщения для прессы, которое размещено на городском информационном портале, пишет ТАСС.
Согласно данным специалистов, ошибка не может привести к серьезным последствиям.
– Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже, – обратила внимание представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф.
Всем родителям сообщили об инциденте по телефону и электронной почте, им были принесены извинения.
В Германии полный курс вакцинации против коронавируса за все время прошли порядка 60 млн человек, или 71,1% населения. Из них 32,3 млн жителей (38,8%) получили третью бустерную дозу.