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  2. В Германии 42 ребенка при вакцинации от коронавируса получили дозировку для взрослых

В Германии 42 ребенка при вакцинации от коронавируса получили дозировку для взрослых

В Германии 42 жителя Ганновера в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Это следует из сообщения для прессы, которое размещено на городском информационном портале, пишет ТАСС.


Согласно данным специалистов, ошибка не может привести к серьезным последствиям.

– Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже, – обратила внимание представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф.

Всем родителям сообщили об инциденте по телефону и электронной почте, им были принесены извинения.

В Германии полный курс вакцинации против коронавируса за все время прошли порядка 60 млн человек, или 71,1% населения. Из них 32,3 млн жителей (38,8%) получили третью бустерную дозу.
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Фото: РЕЙТЕР
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