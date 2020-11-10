В гараже в Могилеве обнаружено помещение для выращивания конопли

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т.В результате в гараже по улице Симонова оперативники при помощи кинолога со служебно-разыскной собакой обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. Всего изъято 4 куста указанного растения, а также уже высушенная марихуана, осветительные приборы, регулятор температуры, таймер времени, люминесцентная лампа, кулеры, генератор бесперебойного тока, грунт, горшки, удобрение и вещество растительного происхождения зеленого цвета.По предварительной информации, все этого выращивалось и хранилось для личного потребления задержанных. Во всех обстоятельствах сейчас разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделений по наркоконтролю проводят дополнительные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к иным фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.Видео МВД