При проведении оперативно-разыскных мероприятий наркоконтролем Октябрьского РОВД г. Могилева совместно с военнослужащими в/ч 6713 и сотрудниками отдела Департамента охраны МВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны двое могилевчан 45 и 20 лет.
В результате в гараже по улице Симонова оперативники при помощи кинолога со служебно-разыскной собакой обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. Всего изъято 4 куста указанного растения, а также уже высушенная марихуана, осветительные приборы, регулятор температуры, таймер времени, люминесцентная лампа, кулеры, генератор бесперебойного тока, грунт, горшки, удобрение и вещество растительного происхождения зеленого цвета.
По предварительной информации, все этого выращивалось и хранилось для личного потребления задержанных. Во всех обстоятельствах сейчас разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделений по наркоконтролю проводят дополнительные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к иным фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Видео МВД
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В гараже в Могилеве обнаружено помещение для выращивания конопли
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