В ФПБ подвели итоги выполнения Генерального соглашения между Правительством, нанимателями и профсоюзами за первое полугодие

В этом году удалось переломить тенденцию 2020 года в части невыполнения отдельных показателей Генерального соглашения. Речь идет о размере заработной платы. Достигнут установленный показатель соотношения зарплаты в бюджетной сфере к заработной плате по стране. Согласно договоренностям между Правительством, профсоюзами и республиканскими объединениями нанимателей этот показатель должен быть на уровне не менее 80 процентов. В первом полугодии он составил 81,5 процента. Если говорить в абсолютных цифрах, то в среднем работники бюджетных организаций получали 1 116,3 рубля, в целом по стране – 1 369,1 рубля. К слову, за июнь цифры еще выше: 1 166,9 рубля и 1 433,4 рубля соответственно.

В Федерации профсоюзов подчеркнули, что не в полной мере выполняются договоренности в вопросе пенсионного обеспечения. В соглашении прописано, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должно составлять не менее 40 процентов. По итогам прошедшего периода – только 37,4%. Но сегодня есть предпосылки к тому, что к концу действия соглашения – декабрю 2021 года – эти нормы все же будут выполнены.

– Профсоюзы неоднократно поднимали перед Правительством вопросы необходимости совершенствования пенсионного обеспечения в целом, – отметил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФПБ Дмитрий Шевчук. – Анонсированное с 1 сентября повышение пенсий в некоторой степени улучшит ситуацию. Но мы по-прежнему настаиваем на том, что в этом вопросе необходим комплексный подход.

Еще один проблемный момент – своевременность выплаты заработной платы в ряде организаций. По итогам мониторинга проблемных вопросов выплаты заработной платы в январе – июле текущего года профсоюзами было выявлено 445 случаев нарушений нанимателями установленных сроков расчетов с работниками. В каждом случае профсоюзы добиваются устранения выявленных нарушений. Наиболее часто такие ситуации фиксировались в агропромышленном комплексе и строительной сфере.

– Как правило, основная причина несвоевременного расчета – это сложное экономическое положение организаций. Наиболее проблемные те случаи, где организации-должники находятся в стадии ликвидации. Как правило, их удается решить только через суд. Но позиция профсоюза в таких вопросах однозначная: несмотря на все обстоятельства, человек должен получить заработанные деньги, – подчеркнул Дмитрий Шевчук. – И как показывает практический опыт работы, совместными усилиями всех заинтересованных проблему можно решить даже в самых сложных случаях. Например, в январе 2021 г. было выявлено 78 организаций сельского хозяйства Витебской области, которыми периодически нарушались сроки выплаты заработной платы, в феврале – 77 таких организаций. Во втором квартале ситуация кардинально изменилась –только единицы допускали такие нарушения, причем срок задержки составлял, как правило, только несколько дней.