В Финляндии продлят до конца года действие требований к въезду в период пандемии

Правительство Финляндии планирует продлить до конца этого года действие требований ко въезду в страну. Об этом информирует пресс-служба кабмина, передает ТАСС.
– Правительство передало парламенту предложение о продлении действия временных положений, касающихся въезда в страну, в законе об инфекционных заболеваниях. Их цель – защитить жителей от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря, – сказано в сообщении. Ранее срок действия этих правил истекал 15 октября.
Как уточнили в кабмине, согласно положениям закона, прибывающие в Финляндию туристы, рожденные в 2005 году и раньше, должны предъявить сертификат либо о перенесенном заражении, либо о вакцинации разрешенными [ЕС или ВОЗ] вакцинами, либо о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного накануне путешествия. При этом тем, у кого будет только сертификат с результатами теста или документ о полученном первом компоненте вакцины, необходимо будет провериться на наличие коронавирусной инфекции в течение 72–120 часов после въезда.
Эти меры упрощают туристические поездки в Финляндию из стран ЕС. Вместе с тем для ряда третьих стран, в том числе для РФ, туристические поездки в Финляндию все еще невозможны: ограничения на них сейчас действуют до 10 октября, но они постоянно продлеваются.
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