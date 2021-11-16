В Евросоюз? Ногами вперед

Так у колючки польского погранперехода встречают девятый день на границе беженцы, ставшие заложниками варшавских недоправителей. Несмотря на конкретное вчерашнее заявление Борреля, некоторые все еще не теряют надежды на то, что рано или поздно Польша их пропустит.Однако у нее другие планы. К тому же Варшава так сильно боится измученных детей и женщин, что городит один забор за другим. Стягивает водометы. Ночью поляки подогнали новые, теперь их четыре вместо двух.На улице очень холодно. Беженцы спят на бетоне. А ведь кто-то из них может уже не проснуться. Этой ночью наши медики увезли двоих на скорой.В общем, так сейчас выглядит "соблюдение" прав беженцев, авторство Польши. День 9-й.