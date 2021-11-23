В этом году в Минске закупили 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 11 электробусов

В этом году постановлением Совмина № 213 была принята Комплексная программа развития электротранспорта на 2021–2025 годы. Ее цель – расширение инфраструктуры электротранспорта и минимизация негативных влияний на экологию. Сделать это планируется в том числе путем увеличения доли электрифицированного транспорта общего пользования в Минске.

– В этом году мы закупили 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 11 электробусов, – озвучил цифры директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. – Мы провели работу по переводу на электрические виды транспорта маршрута № 1 «Зеленый Луг –7 – станция метро Московская», № 90 «Автостанция Юго-Западная – Семеняко», № 56 «ДС Серебрянка – Дражня», № 64 «Уручье-2 – Макаёнка». На маршруте № 139 «ДС Калиновского – Танковая» также автобусы с дизельными двигателями заменены на электрический транспорт. Продлена трасса маршрута № 52 «ДС Малиновка-4 – Люцинская», организована работа нового троллейбусного маршрута № 40а «ДС Карастояновой – Юрия Семеняко». На этих маршрутах использованы троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Изменились схемы ряда маршрутов для удобства горожан и в связи с появлением новых микрорайонов. Открыты и совсем новые маршруты: № 112а связал станцию метро "Автозаводская" и микрорайон Сокол, № 178э – ту же станцию метро и кладбище "Лесное", № 30а связал Красный Бор и "Минскхлебпром".