В этом году на летнее оздоровление детей примут 5,6 тысячи лагерей

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Было отмечено, что на организацию и проведение летней детской оздоровительной кампании республиканскому центру из бюджета выделено более BYN 46,5 млн, в том числе около BYN 600 тыс. - на подготовку загородных лагерей.Сформированы плановые объемы оздоровления на основании заявок от родителей. Будет организован отдых для 342 тыс. учащихся, из которых 197,6 тыс. будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием, 144,4 тыс. - с круглосуточным.Примерная стоимость путевки в круглосуточный 18-дневный лагерь составит BYN 520, а размер ее удешевления за счет средств бюджета - BYN 215, или 41% от стоимости. Прогнозируемая стоимость путевки в дневной 18-дневный лагерь будет BYN 127, а размер ее удешевления - BYN 89, или 70% от цены. Дополнительное удешевление также возможно за счет средств местных бюджетов, профсоюзов и нанимателей., - уточнил Геннадий Болбатовский.