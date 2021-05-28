Ожидается, что во время этого летнего сезона на оздоровление детей в Беларуси будут принимать 5,6 тыс. лагерей, из них 1,4 тыс. - с круглосуточным пребыванием. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, сообщает БЕЛТА.
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Было отмечено, что на организацию и проведение летней детской оздоровительной кампании республиканскому центру из бюджета выделено более BYN 46,5 млн, в том числе около BYN 600 тыс. - на подготовку загородных лагерей.
Сформированы плановые объемы оздоровления на основании заявок от родителей. Будет организован отдых для 342 тыс. учащихся, из которых 197,6 тыс. будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием, 144,4 тыс. - с круглосуточным.
Примерная стоимость путевки в круглосуточный 18-дневный лагерь составит BYN 520, а размер ее удешевления за счет средств бюджета - BYN 215, или 41% от стоимости. Прогнозируемая стоимость путевки в дневной 18-дневный лагерь будет BYN 127, а размер ее удешевления - BYN 89, или 70% от цены. Дополнительное удешевление также возможно за счет средств местных бюджетов, профсоюзов и нанимателей.
- Основным принципом работы лагерей является обеспечение безопасного пребывания в них детей, - уточнил Геннадий Болбатовский. - Доработаны методические рекомендации по профилактике возникновения и распространения коронавируса при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей. Будет и дальше осуществляться постоянный профилактический мониторинг безопасности пребывания учащихся в лагерях всех типов.
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В этом году на летнее оздоровление детей примут 5,6 тысячи лагерей
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