Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн

В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн

Фестиваль «Дударскі рэй» прошел в поддержку медиков из Глубокого
Обычно международный музыкальный праздник проходит в Глубоком в начале мая с 2017 года. Но в этом году из-за коронавируса собрать гостей на Витебщине не получилось. 


 Планы пришлось подкорректировать делится идейный вдохновитель фестиваля дударь Виталий Воронов.  Многие музыканты уже больше месяца не выходят из дома. Появилась идея провести фестиваль в режиме онлайн. Музыканты из различных стран рассказали о фольклоре, особенностях дударской традиции родного региона. Дудари со всего мира, которые долгое время находились в изоляции, получили возможность встретиться в одном «месте», в виртуальном Глубоком. Они с удовольствием откликнулись на наше предложение и поддержали проект.

К виртуальному концерту подключились гости из Португалии, Польши, России, Испании, Италии, Латвии, Сербии, Северной Македонии. Музыканты не только сыграли на своих инструментах, но и рассказали, в чем особенность звучания их дуды. 

 Мы понимаем, как нелегко сейчас медикам отмечает Виталий Воронов.  Очень важно в это непростое время не оставаться равнодушными. В этом году наш онлайн-фестиваль «Дударскі рэй  2020» был благотворительным. Во время онлайн-трансляции мы разместили банковские реквизиты, чтобы каждый зритель мог финансово поддержать глубокских врачей. 


Виталий Воронов признается, что все‑таки во время живых концертов есть некая незримая связь между музыкантом и публикой, и, конечно, онлайн-концерт не заменит таких выступлений, но эксперимент, в любом случае, получился интересным и полезным. Фестиваль «Дударскі рэй» из года в год подтверждает: прославленный в песнях, легендах и преданиях народный инструмент привлекает к себе все больше внимания и интереса.

Фестиваль проходит в Глубоком не случайно. Этнографические источники, произведения Янки Купалы, Вацлава Ластовского подтверждают: на Поозерье дуда была очень популярным инструментом. Свой дударь был и в труппе уроженца Глубоччины, основателя первого профессионального национального белорусского театра Игната Буйницкого. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Кристина Хилько
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стало известно, какой продукт помогает сбросить лишний вес
Как сейчас дезинфицируют самолеты после полетов
БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы"
Проект особого значения: на Мозырском НПЗ завершаются работы на комплексе гидрокрекинга
В Литве с 13 мая восстановят работу первого международного рейса
Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется
Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом
За картошку не переживайте – хватит всем. Мы проверили запасы овощей и фруктов в стабфондах в областях
В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн
Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Бондарь: День Победы для моей семьи самый священный праздник
Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса
Музыкант группы «Ласковый май» скончался в России
Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского госмедуниверситета навели порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны
В связи с гибелью двух мужчин в ДТП в Петриковском районе возбуждено уголовное дело
В Пуховичском и Логойском районах почтили память погибших
Кравченко: Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе
Завтра депутаты рассмотрят проект закона об амнистии в связи с 75-летием Победы
Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ