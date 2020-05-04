В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн

делится идейный вдохновитель фестиваля дударь Виталий Воронов.К виртуальному концерту подключились гости из Португалии, Польши, России, Испании, Италии, Латвии, Сербии, Северной Македонии. Музыканты не только сыграли на своих инструментах, но и рассказали, в чем особенность звучания их дуды.отмечает Виталий Воронов.Виталий Воронов признается, что все‑таки во время живых концертов есть некая незримая связь между музыкантом и публикой, и, конечно, онлайн-концерт не заменит таких выступлений, но эксперимент, в любом случае, получился интересным и полезным. Фестиваль «Дударскі рэй» из года в год подтверждает: прославленный в песнях, легендах и преданиях народный инструмент привлекает к себе все больше внимания и интереса.Фестиваль проходит в Глубоком не случайно. Этнографические источники, произведения Янки Купалы, Вацлава Ластовского подтверждают: на Поозерье дуда была очень популярным инструментом. Свой дударь был и в труппе уроженца Глубоччины, основателя первого профессионального национального белорусского театра Игната Буйницкого.