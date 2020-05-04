В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн

Обычно международный музыкальный праздник проходит в Глубоком в начале мая с 2017 года. Но в этом году из-за коронавируса собрать гостей на Витебщине не получилось.
— Планы пришлось подкорректировать, — делится идейный вдохновитель фестиваля дударь Виталий Воронов. — Многие музыканты уже больше месяца не выходят из дома. Появилась идея провести фестиваль в режиме онлайн. Музыканты из различных стран рассказали о фольклоре, особенностях дударской традиции родного региона. Дудари со всего мира, которые долгое время находились в изоляции, получили возможность встретиться в одном «месте», в виртуальном Глубоком. Они с удовольствием откликнулись на наше предложение и поддержали проект.
К виртуальному концерту подключились гости из Португалии, Польши, России, Испании, Италии, Латвии, Сербии, Северной Македонии. Музыканты не только сыграли на своих инструментах, но и рассказали, в чем особенность звучания их дуды.
— Мы понимаем, как нелегко сейчас медикам, — отмечает Виталий Воронов. — Очень важно в это непростое время не оставаться равнодушными. В этом году наш онлайн-фестиваль «Дударскі рэй — 2020» был благотворительным. Во время онлайн-трансляции мы разместили банковские реквизиты, чтобы каждый зритель мог финансово поддержать глубокских врачей.
Виталий Воронов признается, что все‑таки во время живых концертов есть некая незримая связь между музыкантом и публикой, и, конечно, онлайн-концерт не заменит таких выступлений, но эксперимент, в любом случае, получился интересным и полезным. Фестиваль «Дударскі рэй» из года в год подтверждает: прославленный в песнях, легендах и преданиях народный инструмент привлекает к себе все больше внимания и интереса.
Фестиваль проходит в Глубоком не случайно. Этнографические источники, произведения Янки Купалы, Вацлава Ластовского подтверждают: на Поозерье дуда была очень популярным инструментом. Свой дударь был и в труппе уроженца Глубоччины, основателя первого профессионального национального белорусского театра Игната Буйницкого.
В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн
Фестиваль «Дударскі рэй» прошел в поддержку медиков из Глубокого