В Эстонии цена СПГ на заправках выросла в шесть раз за полгода

Тармо Кярсна, член правления эстонской энергетической компании AS Alexela, сообщил, что шестикратный рост стоимости СПГ обусловлен всеобщим дефицитом голубого топлива, его низкими запасами из-за холодной зимы в минувшем году, а также восстановлением экономики после кризиса, вызванного COVID-19.По словам Тармо Кярсна, после того, как в России сообщили о увеличении поставок газа в Европу, было отмечено незначительное снижение цен на природный газ. Он уточнил, что если тенденция продолжится, то подешевеет и СПГ на заправках.