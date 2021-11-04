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  2. В Эстонии цена СПГ на заправках выросла в шесть раз за полгода

В Эстонии цена СПГ на заправках выросла в шесть раз за полгода

Сжиженный природный газ (СПГ) на заправках в Эстонии за прошедшие полгода подорожал почти в шесть раз, пишет Delfi.

Тармо Кярсна, член правления эстонской энергетической компании AS Alexela, сообщил, что шестикратный рост стоимости СПГ обусловлен всеобщим дефицитом голубого топлива, его низкими запасами из-за холодной зимы в минувшем году, а также восстановлением экономики после кризиса, вызванного COVID-19.

По словам Тармо Кярсна, после того, как в России сообщили о увеличении поставок газа в Европу, было отмечено незначительное снижение цен на природный газ. Он уточнил, что если тенденция продолжится, то подешевеет и СПГ на заправках.
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