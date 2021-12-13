В Ереване водители автобусов объявили забастовку

Несколько тысяч горожан Еревана утром 13 декабря не смогли попасть на работу вовремя из-за забастовки водителей автобусов, которые объявили еe в знак протеста против новой платежной системы, внедренной мэрией столицы Армении. В пиковое время на автобусных станциях наблюдалось скопление большого количества пассажиров, передает ТАСС.
– По нашей информации, некоторые водители требуют вернуться к прежней плановой системе оплаты, когда водитель получал минимальную заработную плату и черный доход от проезда, – отметили в пресс-службе городской администрации.
12 декабря в мэрии Еревана заявили, что новая партия автобусов, которая была приобретена городскими властями, уже функционирует. В администрации также отметили, что до внедрения электронного способа платежа аппараты, размещенные в транспортных средствах, принимают только монеты номиналом 100 драмов. В настоящее время забастовка водителей продолжается.
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