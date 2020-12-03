Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В экономическом суде Минска продолжилось рассмотрение дела по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа» о прекращении его деятельности как сетевого издания

В экономическом суде Минска продолжилось рассмотрение дела по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа» о прекращении его деятельности как сетевого издания

Напомним предысторию. В период с 7 августа по 15 сентября обществу «Тут Бай Медиа» было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by статей 4 и 49 закона о СМИ. Такие меры реагирования принимались министерством по обращениям госорганов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено. После детального анализа публикаций выносились четыре письменных предупреждения.


Затем три из них tut.by оспаривал в Верховном Суде. Его решение таково: два предупреждения Мининформа tut.by признаны законными. 


Отмечу, что  для лишения ресурса статуса СМИ достаточно получить два предупреждения в течение года. То есть Мининформ вполне обоснованно обратился в суд. Иск касается определенных материалов портала, в которых была распространена лживая информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам. 

Тут надо бы напомнить. Одно предупреждение касалось статьи, в которой имелось серьезное искажение сумм премий, которые могли получить сотрудники Комитета госконтроля. Потом портал за собой подчистил и извинился. Сказали, что это неспециально. 

Еще одно предупреждение – о статье, где говорилось, будто таможенные органы просят издательство пояснить, нет ли в книге о Гарри Поттере призывов к свержению власти? Таможня это опровергла, и общество разместило опровержение, извинилось. Однако к тому времени статейка уже сделала свое дело, вызвав общественный резонанс. Материал со ссылкой на tut.by опубликовало довольно большое количество интернет-ресурсов. 

Третье предупреждение касалось вранья портала об избирательной кампании. С этим он согласился, не стал оспаривать в Верховном Суде.


Кстати, ранее в суде в качестве свидетелей были допрошены также авторы статей, по которым выносились письменные предупреждения. К примеру, представитель интернет-ресурса Анна Рыбчинская признала, что допустила в материале несколько ошибок. Однако неточности, мол, были исправлены.

Интересы министерства сегодня в суде  представляет адвокат Татьяна Шпилевская. Сторона истца считает, что, распространив недостоверную информацию, tut.by нарушил Конституцию Беларуси и закон о СМИ, массово дезинформировал общественность. Граждане, напомню, имеют право на получение достоверных сведений о работе госорганов. Мининформ просит прекратить деятельность сетевого издания в качестве СМИ.


Адвокат ответчика Сергей Зикрацкий заявил, что не согласен с позицией ведомства. Затем он долго пытался сформулировать вопросы к представителю министерства. К примеру, выясняя, в чем же именно в этом случае заключается государственный интерес? Человеку объяснили это не раз, ссылаясь на конкретные статьи Конституции и закона о СМИ. Правовой ликбез для Зикрацкого пришлось провести и судье. Человек вроде бы понял, перешел к следующему вопросу. В той же манере. Потом стал говорить, что государство много потеряет, если лишит тут.бай статуса СМИ.

– Так вы признаете, что была опубликована недостоверная информация? – уточнил у адвоката судья. 

Пришлось частично согласиться, поскольку есть решение Верховного Суда. 

Интернет-ресурс тут.бай работает с 2000 года, статус сетевого издания получил в 2019 году. Со слов Людмилы Чекиной, портал размещает более 100 материалов в день.

Судья спросил у нее, как и кем проверяется достоверность информации до ее опубликования? Суть ответа такова: ответственность за достоверность данных несут прежде всего сами авторы. Большинство из них (работающих на портал авторов. – Авт.) являются штатными сотрудниками, именно ими были подготовлены материалы, ставшие поводом для обращения министерства в суд. Конкретного алгоритма проверки публикуемых сведений, со слов Чекиной, в редакции нет. В общем, снова отослала к авторам. 


Как реагирует на ошибки, на которые обратил внимание Мининформ? Руководитель ресурса говорит, что сразу выясняется, в чем была ошибка и почему она произошла. "Не ошибается тот, кто ничего не делает", – сказала Чекина. Позже обвинив госорганы в том, что те, по ее мнению, не бросились тут же давать комментарий тут.баю. Хотя не секрет, что, во-первых, не все сведения подлежат разглашению. Во-вторых, могут не быть в компетенции тех госструктур, в которые обращается журналист. В-третьих, на сбор сведений и подготовку ответа требуется время. 

Где-то с "неточностями" сторона согласилась, однако считает, что они не могут опорочить честь и достоинство представителей госоргана. 

Как читатели могут определить, является тут.бай СМИ или сетевым  ресурсом? Этот вопрос от представителя истца прозвучал в связи с заявлением ответчика о том, что читатель многое потеряет, если тут.бай останется без статуса СМИ. Однако узнать о статусе ресурса люди могут только, если найдут на сайте выходные данные. Также Чекина уточнила: мол, с утратой возможности работать в качестве журналистов тутбаевцы не смогут оперативно собирать, проверять и публиковать информацию. То есть врать будут больше?

И еще вопрос: почему раньше руководство портала не тревожила возможная перспектива? 

Если у ресурса нет, скажем так, внутреннего тормоза, – ладно. Это можно было оставить на  совести редколлектива, однако не в том случае, когда такая позиция наносит вред обществу и государству. Предупреждения были? Были. Сами нарушения видели? Видели. Обоснованность предъявления предупреждений подтверждено в том числе решением ВС. Как верно в прениях сторон сказала Татьяна Шпилевская, все равны перед законом и должны нести ответственность за нарушения. 

Что касается выступления в прениях адвоката ответчика, то оно было, скажем так, странным – явно читалась попытка перевести обычное дело о вранье сайта в политическое русло.  Особенно меня впечатлило вот что. "У нас, – говорит, – в итоге есть три незначительных  нарушения". Опустив долгую речь защитника, приведу ее суть. Он предложил соотнести эти три ошибки с количеством выпускаемых порталом публикаций. Мол, три это ничтожно мало. Он бы еще предложил ввести лимит на вранье для тут.бая. 

Дальше адвокат пошел, как ему кажется, в наступление. Дескать, лишение информресурса статуса СМИ сильно ударит по госинтересам, отобьет желание у других вещать в стране. Ну если вещать в стиле тут.бая, то хорошо, что отобьет. Говорил адвокат и о свободе слова, о  "преследовании журналистов" и о многом другом.

Однако, уважаемый адвокат, как ложь информационного ресурса соотносится с тем, что вы сейчас говорите? То, что происходит теперь в суде, это следствие нарушений. В общем, попытка придать политический окрас рядовой истории не увенчалась успехом. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Владимир ШЛАПАК
Версия для печати
Новости и статьи
Отечественные производители и объекты торговли готовы к празднованию Нового года
Психолог объяснила, как перестать принимать все близко к сердцу
Доллар снова подешевел, а евро и российский рубль подорожали
В комплект iPhone 12 вернется зарядное устройство, но есть нюанс
Лесхозы планируют поставить около 30 тысяч елей для продажи в Минске
Житель Витебска осужден на 17 лет за убийство знакомого
Книгу Лабковского "Хочу и буду" купили более ста тысяч раз
В Витебске мужчина уговаривал людей оформлять кредиты, а после забирал деньги
Рождественский пост продолжается. Простые рецепты постных блюд на каждый день
В Беларуси существует 88 инициативных групп пожилых людей, занимающихся волонтерской деятельностью
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Напрасные слова
В России тигр пришел поужинать к придорожному кафе
Новогодние ярмарки в Минске откроются 18 декабря
Барак Обама снимет сатирический сериал об администрации Дональда Трампа
Экспорт продукции БМЗ в январе – октябре в Румынию возрос почти на 90 процентов
Два пожизненных и два по 25 лет заключения – в Могилеве вынесли приговор по громкому делу 15-летней давности
Чехия боится уступить пальму первенства, поэтому прекращает разработку вакцины от COVID-19
Рыбак утонул в Городокском районе
Только с родственниками и в компании до десяти человек: в Испании уточнили правила на новогодние праздники
В Солигорске нетрезвый мужчина с ножом приставал к прохожим
Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ловкость рук и никакого мошенничества
На повышение качества жизни людей с инвалидностью в 2021–2025 годах государство планирует израсходовать более четырех миллиардов рублей
В пятницу ожидаются мокрый снег, дождь, гололед и от -4 °С ночью до +4 °С днем
Житель Столинского района жил на минометных минах
Соболенко и Азаренко номинированы на звание лучшей теннисистки года
Житель Бреста приспособил гараж для хранения марихуаны
"Бабушкина крынка" в Славгороде планирует модернизировать производство сыров
На грани климатической катастрофы: 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений
«Вся в отца»: Иванка Трамп может начать политическую карьеру
Выставка к 250-летию со дня рождения Бетховена проходит в Академии музыки
Китайский зонд "Чанъэ-5" завершил сбор образцов грунта на Луне
мнение
Елена ЯСКО
Детский сад и мамино призвание
Врач перечислила способы быстро избавиться от простуды
Повар поделился секретом приготовления идеальных вареных яиц
Штраф или тюремное заключение за несоблюдение изоляции: в Лос-Анджелесе ввели новые меры из-за COVID-19
Когда пора менять маску: 7 признаков того, что она больше не защищает от коронавируса
Как государство помогает адаптироваться к жизни людям с инвалидностью
Могилевчанин девятый месяц доказывает, что пластиковые окна в его квартире низкого качества и установлены с нарушением технологий
Сбивший пешеходов в Трире помещен под арест
Ученые назвали наиболее частый источник заражения COVID-19
Трещины на лобовом стекле вам обеспечены: названы ошибки при очистке автомобиля от наледи
В экономическом суде Минска продолжилось рассмотрение дела по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа» о прекращении его деятельности как сетевого издания
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Хлеб до плесени доводим мы
Как самые популярные Деды Морозы страны будут поздравлять маленьких белорусов
Директор «Белпушнины» – об особенностях рынка меховых изделий, лидерах производства и «зеленых» идеях
Московский ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом» на групповой стадии Лиги Европы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ