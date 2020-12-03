В экономическом суде Минска продолжилось рассмотрение дела по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа» о прекращении его деятельности как сетевого издания

Затем три из них tut.by оспаривал в Верховном Суде. Его решение таково: два предупреждения Мининформа tut.by признаны законными.Отмечу, что для лишения ресурса статуса СМИ достаточно получить два предупреждения в течение года. То есть Мининформ вполне обоснованно обратился в суд. Иск касается определенных материалов портала, в которых была распространена лживая информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам.Тут надо бы напомнить. Одно предупреждение касалось статьи, в которой имелось серьезное искажение сумм премий, которые могли получить сотрудники Комитета госконтроля. Потом портал за собой подчистил и извинился. Сказали, что это неспециально.Еще одно предупреждение – о статье, где говорилось, будто таможенные органы просят издательство пояснить, нет ли в книге о Гарри Поттере призывов к свержению власти? Таможня это опровергла, и общество разместило опровержение, извинилось. Однако к тому времени статейка уже сделала свое дело, вызвав общественный резонанс. Материал со ссылкой на tut.by опубликовало довольно большое количество интернет-ресурсов.Третье предупреждение касалось вранья портала об избирательной кампании. С этим он согласился, не стал оспаривать в Верховном Суде.Кстати, ранее в суде в качестве свидетелей были допрошены также авторы статей, по которым выносились письменные предупреждения. К примеру, представитель интернет-ресурса Анна Рыбчинская признала, что допустила в материале несколько ошибок. Однако неточности, мол, были исправлены.Интересы министерства сегодня в суде представляет адвокат Татьяна Шпилевская. Сторона истца считает, что, распространив недостоверную информацию, tut.by нарушил Конституцию Беларуси и закон о СМИ, массово дезинформировал общественность. Граждане, напомню, имеют право на получение достоверных сведений о работе госорганов. Мининформ просит прекратить деятельность сетевого издания в качестве СМИ.Адвокат ответчика Сергей Зикрацкий заявил, что не согласен с позицией ведомства. Затем он долго пытался сформулировать вопросы к представителю министерства. К примеру, выясняя, в чем же именно в этом случае заключается государственный интерес? Человеку объяснили это не раз, ссылаясь на конкретные статьи Конституции и закона о СМИ. Правовой ликбез для Зикрацкого пришлось провести и судье. Человек вроде бы понял, перешел к следующему вопросу. В той же манере. Потом стал говорить, что государство много потеряет, если лишит тут.бай статуса СМИ.– уточнил у адвоката судья.Пришлось частично согласиться, поскольку есть решение Верховного Суда.Интернет-ресурс тут.бай работает с 2000 года, статус сетевого издания получил в 2019 году. Со слов Людмилы Чекиной, портал размещает более 100 материалов в день.Судья спросил у нее, как и кем проверяется достоверность информации до ее опубликования? Суть ответа такова: ответственность за достоверность данных несут прежде всего сами авторы. Большинство из них (работающих на портал авторов. – Авт.) являются штатными сотрудниками, именно ими были подготовлены материалы, ставшие поводом для обращения министерства в суд. Конкретного алгоритма проверки публикуемых сведений, со слов Чекиной, в редакции нет. В общем, снова отослала к авторам.Как реагирует на ошибки, на которые обратил внимание Мининформ? Руководитель ресурса говорит, что сразу выясняется, в чем была ошибка и почему она произошла.– сказала Чекина. Позже обвинив госорганы в том, что те, по ее мнению, не бросились тут же давать комментарий тут.баю. Хотя не секрет, что, во-первых, не все сведения подлежат разглашению. Во-вторых, могут не быть в компетенции тех госструктур, в которые обращается журналист. В-третьих, на сбор сведений и подготовку ответа требуется время.Где-то с "неточностями" сторона согласилась, однако считает, что они не могут опорочить честь и достоинство представителей госоргана.Как читатели могут определить, является тут.бай СМИ или сетевым ресурсом? Этот вопрос от представителя истца прозвучал в связи с заявлением ответчика о том, что читатель многое потеряет, если тут.бай останется без статуса СМИ. Однако узнать о статусе ресурса люди могут только, если найдут на сайте выходные данные. Также Чекина уточнила: мол, с утратой возможности работать в качестве журналистов тутбаевцы не смогут оперативно собирать, проверять и публиковать информацию. То есть врать будут больше?И еще вопрос: почему раньше руководство портала не тревожила возможная перспектива?Если у ресурса нет, скажем так, внутреннего тормоза, – ладно. Это можно было оставить на совести редколлектива, однако не в том случае, когда такая позиция наносит вред обществу и государству. Предупреждения были? Были. Сами нарушения видели? Видели. Обоснованность предъявления предупреждений подтверждено в том числе решением ВС. Как верно в прениях сторон сказала Татьяна Шпилевская, все равны перед законом и должны нести ответственность за нарушения.Что касается выступления в прениях адвоката ответчика, то оно было, скажем так, странным – явно читалась попытка перевести обычное дело о вранье сайта в политическое русло. Особенно меня впечатлило вот что. "У нас, – говорит, – в итоге есть три незначительных нарушения". Опустив долгую речь защитника, приведу ее суть. Он предложил соотнести эти три ошибки с количеством выпускаемых порталом публикаций. Мол, три это ничтожно мало. Он бы еще предложил ввести лимит на вранье для тут.бая.Дальше адвокат пошел, как ему кажется, в наступление. Дескать, лишение информресурса статуса СМИ сильно ударит по госинтересам, отобьет желание у других вещать в стране. Ну если вещать в стиле тут.бая, то хорошо, что отобьет. Говорил адвокат и о свободе слова, о "преследовании журналистов" и о многом другом.Однако, уважаемый адвокат, как ложь информационного ресурса соотносится с тем, что вы сейчас говорите? То, что происходит теперь в суде, это следствие нарушений. В общем, попытка придать политический окрас рядовой истории не увенчалась успехом.