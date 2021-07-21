Французские и египетские археологи в районе затопленного древнего города Гераклион (около современной Александрии) нашли обломки военного корабля эпохи Птолемеев (IV век до нашей эры), информирует РИА Новости со ссылкой на министерство туризма Египта.
Генсек Высшего совета по древностям Мустафа Вазири пояснил, что корабль ушел под воду во время землетрясения – на него обрушилась часть стены храма Амона во II веке до нашей эры. Так как корабль был под кусками стены, ему удалось сохраниться.
Глава экспедиции археологов IEASM Франка Годьо назвал находку уникальной: ученые крайне редко находят скоростные корабли того времени. По его словам, длина корабля была более 25 метров, при его строительстве использовались классический и древнеегипетский стили. Гладкое дно корабля позволяло легко передвигаться по реке Нил, он был оснащен и веслами. Несколько признаков подтверждают, что судно было построено в Египте.
Помимо этого, археологи обнаружили древнегреческие захоронения, датированные IV веком до нашей эры у северо-восточного входа в Гераклион.
Эксперты считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно более тысячи лет назад, и сейчас остатки города находятся на разной глубине (до 45 метров). Город стал интереснейшим подводным музеем.
Фото: ria.ru
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В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
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