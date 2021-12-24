В ЕАЭС в этом году вступили в силу 15 международных договоров

В ЕАЭС в 2021 году вступили в силу 15 международных договоров, подписано 9 международных договоров, которые в настоящее время проходят ратификацию в странах. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.
– Кроме того, вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС, отменены ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве союза, решено предоставить трудящимся возможность изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства, запущен проект «Работа без границ».
По ее словам, текущий год стал первым годом реализации Стратегии-2025. И сегодня можно констатировать, что темпы ее реализации соответствуют запланированным.
– Выполнено 71 мероприятие, всего в 2021 году предусмотрено выполнить 84 мероприятия.
Ия Малкина сообщила, что подписан Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. В соответствии с документом срок действия Временного соглашения продлевается до 27 октября 2025 года или до вступления в силу соглашения о свободной торговле в зависимости от того, что наступит раньше.
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