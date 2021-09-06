В ЕАЭС создают горячую линию для бизнеса по выявлению барьеров

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян сообщил, что благодаря сервису можно будет не только передавать обращения в режиме реального времени, но и отслеживать ход их рассмотрения.– обратил внимание министр ЕЭК.Вместе с тем он отметил, что в ЕАЭС работе по устранению барьеров уделяется особое внимание. В этом отношении рекордным оказался прошлый год: было устранено 12 барьеров, еще три ограничения с признаками барьера страны – участницы ЕАЭС ликвидировали по собственной инициативе, не дожидаясь начала необходимых процедур на союзном уровне. Всего же, согласно данным Гегама Варданяна, за время существования ЕАЭС было устранено по меньшей мере 80% обнаруженных на внутреннем рынке барьеров.