Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В ЕАЭС создают горячую линию для бизнеса по выявлению барьеров

В ЕАЭС создают горячую линию для бизнеса по выявлению барьеров

Евразийская экономическая комиссия занимается созданием горячей линии для бизнеса по оперативному обнаружению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, передает БЕЛТА.


Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян сообщил, что благодаря сервису можно будет не только передавать обращения в режиме реального времени, но и отслеживать ход их рассмотрения.

– Необходимый инструмент у нас уже существует, мы пытаемся его усовершенствовать, – обратил внимание министр ЕЭК.

Вместе с тем он отметил, что в ЕАЭС работе по устранению барьеров уделяется особое внимание. В этом отношении рекордным оказался прошлый год: было устранено 12 барьеров, еще три ограничения с признаками барьера страны – участницы ЕАЭС ликвидировали по собственной инициативе, не дожидаясь начала необходимых процедур на союзном уровне. Всего же, согласно данным Гегама Варданяна, за время существования ЕАЭС было устранено по меньшей мере 80% обнаруженных на внутреннем рынке барьеров.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы