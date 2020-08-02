В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов

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БЕЛТА

В настоящее время государства - члены ЕАЭС определили 67 объектов продукции, к которым могут устанавливаться обязательные требования. Сейчас на них принято 48 технических регламентов, из которых 43 вступили в силу. Сегодня ведется разработка 12 новых проектов техрегламентов. В активной фазе - касающиеся таких вопросов, как мясо птицы и продукты ее переработки, магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, высоковольтное оборудование, подвижной состав метрополитена. Начинается подготовительная работа по проекту технического регламента на никотинсодержащую продукцию. Одновременно ведется разработка изменений и в действующие регламенты на основе практики применения., - сказала Ирина Осмола.В числе вопросов, требующих решений, она также назвала гармонизацию в странах мер ответственности за несоблюдение требований техрегламентов, что очень важно для защиты рынка, присутствия на нем добросовестных органов по оценке соответствия и субъектов хозяйствования., - выразила надежду первый зампредседателя Госстандарта.Ирина Осмола обратила внимание на то, что страны ЕАЭС добились наибольшей степени интеграции именно в сфере технического регулирования. Первые единые техрегламенты появились в 2011 году. Установление единых требований на продукцию позволило реализовать возможность выдачи единых документов подтверждения соответствия, которые могут беспрепятственно обращаться на территории любой страны союза., - отметила первый заместитель председателя Госстандарта. Она подчеркнула, что будет нарушением, если сертификат, выданный в одной стране ЕАЭС, не будет без объективных причин признаваться в другой.