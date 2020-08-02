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В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов

В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов. Об этом рассказала первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Фото: архив БЕЛТА

В настоящее время государства - члены ЕАЭС определили 67 объектов продукции, к которым могут устанавливаться обязательные требования. Сейчас на них принято 48 технических регламентов, из которых 43 вступили в силу. Сегодня ведется разработка 12 новых проектов техрегламентов. В активной фазе - касающиеся таких вопросов, как мясо птицы и продукты ее переработки, магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, высоковольтное оборудование, подвижной состав метрополитена. Начинается подготовительная работа по проекту технического регламента на никотинсодержащую продукцию. Одновременно ведется разработка изменений и в действующие регламенты на основе практики применения.

"Хотелось бы больше скорости в этом процессе. Но в то же время важно достичь консенсуса, и не только между странами, но и в стране. Ведь интересы бизнеса могут быть одни, а интересы государства с точки зрения защиты потребителей - другие. Поэтому важно договариваться и находить компромиссные решения", - сказала Ирина Осмола.

В числе вопросов, требующих решений, она также назвала гармонизацию в странах мер ответственности за несоблюдение требований техрегламентов, что очень важно для защиты рынка, присутствия на нем добросовестных органов по оценке соответствия и субъектов хозяйствования. "Дискуссии по этой теме ведутся, вырабатываются подходы, и правильное решение будет достигнуто", - выразила надежду первый зампредседателя Госстандарта.

Ирина Осмола обратила внимание на то, что страны ЕАЭС добились наибольшей степени интеграции именно в сфере технического регулирования. Первые единые техрегламенты появились в 2011 году. Установление единых требований на продукцию позволило реализовать возможность выдачи единых документов подтверждения соответствия, которые могут беспрепятственно обращаться на территории любой страны союза. "Сегодня высокая степень интеграции определяется едиными требованиями, едиными процедурами оценки соответствия, существует единый реестр выданных сертификатов и деклараций о соответствии", - отметила первый заместитель председателя Госстандарта. Она подчеркнула, что будет нарушением, если сертификат, выданный в одной стране ЕАЭС, не будет без объективных причин признаваться в другой.
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