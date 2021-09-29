В ЕАЭС разрабатывается методология оценки эффекта интеграции на экономики стран союза

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– В настоящее время Комиссия разрабатывает методологию оценки эффекта интеграции на экономики стран союза, которая позволит увидеть реальный вклад интеграции. Ранее создать такую модель предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и инициатива была включена в Стратегию-2025.

Ия Малкина сообщила, что департамент макроэкономической политики ЕЭК уже сделал предварительные расчеты суммарного эффекта интеграции на экономики ЕАЭС в 2016 году и в 2020 году.

– Данные свидетельствуют о том, что в плюсе все страны союза. Результаты расчетов будут представлены в ближайшее время на заседаниях органов союза.

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