В ЕАЭС предстоит оцифровать более 10 тысяч документов. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, решить эту задачу призван масштабный проект – «Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС».





– Решение о запуске проекта было принято в январе текущего года, а реализовать его планируется до 2023 года. В целом предстоит оцифровать более 10 тысяч документов.

По ее словам, данный проект ориентирован на производителей продукции. Основная цель проекта – цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней стандартов.

– На первом этапе предусматривается создание трех сервисов: сервис по разработке технических регламентов и стандартов к ним; сервис по формированию единого перечня продукции, в отношении которого устанавливаются обязательные требования; сервис по оцифровке полного набора данных об обязательных требованиях к продукции.

Ия Малкина обратила внимание, что все сервисы будут предлагаться пользователям на безвозмездной основе.

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