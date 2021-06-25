Сегодня, 25 июня, в нотариальных конторах Центрального и Первомайского районов столицы можно получить бесплатную консультацию. Эта новость сообщается на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП).
Уточняется, что ответы на свои вопросы посетители контор смогут получить как в порядке живой очереди, так и по телефону. То есть выходить из дома в жару, чтобы добраться до нотариуса, совсем не обязательно.
В БНП напомнили, что в Минске действует единый номер телефона, по которому можно договориться о записи к нотариусу на конкретное время. Вот он: +375 (29) 114-45-45. Звоните по будним дням с 9 до 18 часов.
Кстати, напоминаем, что сегодня в Беларуси адвокаты бесплатно консультируют малоимущих. Акция проходит во всех адвокатских образованиях нашей страны.
Фото: pixabay.com
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В двух районах Минска нотариусы проводят бесплатные консультации
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