В Дубае открыли самое высокое колесо обозрения в мире

В Дубае открылось самое высокое колесо обозрения в мире, получившее название «Глаз Дубая». Его высота составляет 250 метров, пишет rg.ru.
Полный оборот колесо совершает за 38 минут. Одновременно во всех кабинах могут находиться до 1750 человек. Максимальная вместимость одной кабины – 40 человек, но из-за антиковидных ограничений пока пускают меньше посетителей.
Во время поездки колесе можно не только посмотреть на знаменитые небоскребы Дубая – есть еще и опция «провести вечеринку или мероприятие». Правда, билет на такую поездку будет в несколько раз дороже обычного.
Интересный факт: на сооружение колеса потратили 11 200 тонн стали. Это на 33% больше, чем использовалось при строительстве Эйфелевой башни.