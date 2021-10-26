В Дубае открыли самое высокое колесо обозрения в мире

Полный оборот колесо совершает за 38 минут. Одновременно во всех кабинах могут находиться до 1750 человек. Максимальная вместимость одной кабины – 40 человек, но из-за антиковидных ограничений пока пускают меньше посетителей.Во время поездки колесе можно не только посмотреть на знаменитые небоскребы Дубая – есть еще и опция «провести вечеринку или мероприятие». Правда, билет на такую поездку будет в несколько раз дороже обычного.Интересный факт: на сооружение колеса потратили 11 200 тонн стали. Это на 33% больше, чем использовалось при строительстве Эйфелевой башни.