В Дубае и Абу-Даби возобновили работу торговых центров

В Дубае и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) возобновляют работу рынков, торговых и деловых центров, остановленную из-за пандемии нового коронавируса.





Власти Абу-Даби приняли решение открыть торговые центры с пропускной способностью в 30%, передает Al-Arabiya, а также возобновить в субботу работу общественного транспорта, которую приостановили на два дня для плановой дезинфекции транспорта.

В свою очередь власти эмирата Дубай приняли решение об открытии рынков, торговых и деловых центров, которое пройдет в четыре этапа, пишет Emarat Al-Youm.

В ОАЭ, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом достигло 8238, передает РИА Новости, скончались 52 пациента, выздоровели 1546.

В мире с начала пандемии число инфицированных превысило 2,47 миллиона, более 169 тысяч человек скончались.

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