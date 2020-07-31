В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

Авария произошла около пяти часов утра возле села Русаковка Белогорского района на автодороге "Таврида". Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с КамАЗом, сообщили в МЧС.





"По прибытии на место происшествия было установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пострадали 18 человек", – проинформировали в МЧС.



Погибли восемь человек, в том числе водитель и 17-летний подросток. Четыре человека госпитализированы, в их числе беременная 18-летняя девушка, передает ТАСС. Один пострадавший – ребенок – в тяжелом состоянии.









По предварительным данным, микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь, водитель уснул за рулем.

Фото: МЧС России



