В Дрогичинском районе браконьер застрелил лосиху

В Дрогичинском районе в отношении местного жителя завели уголовное дело по факту незаконной охоты, передает БЕЛТА.
Как рассказал замначальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко, это случилось в минувшее воскресенье недалеко от райцентра. Инспекторы Пинской межрайонной инспекции совместно с работниками Дрогичинской районной структуры БООР обнаружили в лесном массиве застреленную самку лося с двумя эмбрионами. В ходе розыскных мероприятий с привлечением сотрудников РОВД была установлена личность подозреваемого – жителя деревни Суличево 1961 года рождения.
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью плюс штраф. Ему придется также возместить нанесенный природе вред в размере 900 базовых величин, или BYN 26,1 тыс.
У фигуранта изъяты ружье ТОЗ-25, 16 патронов к нему и десять единиц запрещенных орудий ловли рыбы.
В Госинспекции обращаются к гражданам, которые стали свидетелями нарушения природоохранного законодательства, и просят сообщать о таких фактах по телефону доверия в Бресте 8 (0162) 25 50 00.
Фото из архива БЕЛТА