В детских лагерях Гродненской области профсоюзы проверяют охрану труда

В Гродненском областном объединении профсоюзов отметили, что подобные мониторинги, проводимые перед началом работы лагерей, стали традиционными. В текущем сезоне в регионе будут работать 23 стационарных лагеря. Проверки уже стартовали. На соответствие нормам безопасности сначала проверяются детские площадки, скамейки, лестницы, игровые комнаты, спальные корпуса, помещения личной гигиены, спортгородки и стадионы.уточнилОн также добавил, что в первую очередь профсоюзы проверяют не только оздоровительные, но и спортивные лагеря.С учетом эпидобстановки в детских лагерях будут введены ограничительные меры для предупреждения заноса и распространения COVID-19. Технические инспекторы профсоюзов во время мониторингов проверят наличие у персонала спецодежды и обуви, иных средств индивидуальной защиты. Особое внимание будет уделено оборудованию пищеблоков, вопросам электробезопасности.