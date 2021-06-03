Технические инспекторы профсоюзов начали проверять охрану труда в оздоровительных лагерях Гродненской области, информирует БЕЛТА.
В Гродненском областном объединении профсоюзов отметили, что подобные мониторинги, проводимые перед началом работы лагерей, стали традиционными. В текущем сезоне в регионе будут работать 23 стационарных лагеря. Проверки уже стартовали. На соответствие нормам безопасности сначала проверяются детские площадки, скамейки, лестницы, игровые комнаты, спальные корпуса, помещения личной гигиены, спортгородки и стадионы.
– В прошлом году в результате профсоюзных мониторингов директорам и собственникам оздоровительных лагерей было выдано полтора десятка рекомендаций на устранение более 100 нарушений, которые могли повлечь угрозу безопасности детей и работников, – уточнил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.
Он также добавил, что в первую очередь профсоюзы проверяют не только оздоровительные, но и спортивные лагеря.
С учетом эпидобстановки в детских лагерях будут введены ограничительные меры для предупреждения заноса и распространения COVID-19. Технические инспекторы профсоюзов во время мониторингов проверят наличие у персонала спецодежды и обуви, иных средств индивидуальной защиты. Особое внимание будет уделено оборудованию пищеблоков, вопросам электробезопасности.
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В детских лагерях Гродненской области профсоюзы проверяют охрану труда
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