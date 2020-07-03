Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В День Независимости Наталья Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ «Мать и дитя»

В День Независимости Наталья Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ «Мать и дитя»

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сегодня, в День Независимости, посетила Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в день 3 июля. И вручила им подарки.

Накануне в РНПЦ 29 женщин родили малышей, в том числе одну двойню. А первой малышкой, рожденной здесь сегодня в 6 часов утра, стала Алиса Кобылянская — новый гражданин нашей страны с датой рождения 3.07.2020. Наталья Кочанова призналась, что искренне рада каждому рожденному белорусу. Дети — самое ценное для страны, ведь именно юному поколению граждан и продолжать развитие нашего независимого государства.

— Рождение ребенка это счастье для женщины, для семьи, для страны. Потому, что это наше будущее, — подчеркнула глава Совета Республики. — Поэтому, конечно, в нашей стране одно из приоритетных направлений поддержка семей, воспитывающих детей, поддержка молодежи. Государство делает все, чтобы мотивировать семьи на то, чтобы деток рождалось больше. И эта добрая традиция — поздравлять в День Независимости женщин, подаривших нам новых белорусов, — будет продолжена. Ведь это будущее нашей страны!

Действительно, среди выстроенных мер поддержки — 11 видов различных пособий, семейный капитал, строительство жилья, помощь в приобретении питания и многое другое. И это неудивительно, отметила Наталья Кочанова:

— Для нас важен статус семьи, статус матери. А теперь у нас есть и праздник отца. Мы мотивируем не только женщин, но и мужчин, чтобы это была полноценная семья, дети росли и воспитывались и мамами, и папами. Это очень важно.

Как следствие в нашей стране увеличилось количество жителей младше 18 лет, с каждым годом становится больше многодетных семей. А также меньше сирот, что говорит об осознанном родительстве, подчеркнула председатель Совета Республики.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в Беларуси в прошлом году 3 июля появились на свет 189 детей, в том числе две двойни. О нынешних новорожденных вчера днем информации еще не было. Однако министр заверил:

— Я, как всегда, обязательно лично поздравлю маму первого рожденного в День Независимости, в сколь бы отдаленном уголке Беларуси это ни произошло. Надеюсь, в этом году цифра рожденных в этот день будет не меньше прошлогодней.

Фото: БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
«Белшина» вырвала ничью у «Минска» в чемпионате Беларуси
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области России
Минимум семь человек погибли в Индии при взрыве на фабрике
На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса
Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил
В Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Названы самые опасные позы для сна
Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе прошла встреча ветеранов Беларуси, России и Латвии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зазеркалье
В Гомеле спасатели помогли малышу, голова которого застряла между прутьями ограждения
Погода 6 июля: до +30°С и кратковременные дожди
50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси
Невролог объяснил, почему возникает мигрень
Названы самые популярные фильмы 90-х годов
Грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья в Докшицком районе
Мужчина погиб на пожаре в Гродно
Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и испытала шок
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Польша выбирает путь
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне
Тремя матчами завершится 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества
Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты
Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее
Канье Уэст захотел стать президентом США
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Уроки демократии
Лукашенко поздравил лидера Венесуэлы и граждан этой страны с Днем Независимости
Интерес к производству «зеленой» электроэнергии остается высоким – «Белэнерго»
Реконструкция операции «Багратион», День белорусского бренда в Витебске и новый рекорд гродненского «Немана». Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
Гороскоп на 6 июля
Формула-1. Первая квалификация нового сезона. Вопреки пандемии
Президент Украины потребовал от МВД не допустить эскалации уличного насилия
В Цюрихе тигр загрыз работницу зоопарка
Появились подробности о состоянии Геннадия Хазанова
«Неман» одержал седьмую победу подряд, с минимальным счетом обыграв «Ислочь»
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Идеальный велосипед
В московской больнице пенсионер забил насмерть ходунками соседа по палате
Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии
Жительница Нью-Йорка установила рекорд по поеданию хот-догов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ