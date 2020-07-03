В День Независимости Наталья Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ «Мать и дитя»

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сегодня, в День Независимости, посетила Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в день 3 июля. И вручила им подарки.

Накануне в РНПЦ 29 женщин родили малышей, в том числе одну двойню. А первой малышкой, рожденной здесь сегодня в 6 часов утра, стала Алиса Кобылянская — новый гражданин нашей страны с датой рождения 3.07.2020. Наталья Кочанова призналась, что искренне рада каждому рожденному белорусу. Дети — самое ценное для страны, ведь именно юному поколению граждан и продолжать развитие нашего независимого государства.

— Рождение ребенка — это счастье для женщины, для семьи, для страны. Потому, что это наше будущее, — подчеркнула глава Совета Республики. — Поэтому, конечно, в нашей стране одно из приоритетных направлений — поддержка семей, воспитывающих детей, поддержка молодежи. Государство делает все, чтобы мотивировать семьи на то, чтобы деток рождалось больше. И эта добрая традиция — поздравлять в День Независимости женщин, подаривших нам новых белорусов, — будет продолжена. Ведь это будущее нашей страны!

Действительно, среди выстроенных мер поддержки — 11 видов различных пособий, семейный капитал, строительство жилья, помощь в приобретении питания и многое другое. И это неудивительно, отметила Наталья Кочанова:

— Для нас важен статус семьи, статус матери. А теперь у нас есть и праздник отца. Мы мотивируем не только женщин, но и мужчин, чтобы это была полноценная семья, дети росли и воспитывались и мамами, и папами. Это очень важно.

Как следствие в нашей стране увеличилось количество жителей младше 18 лет, с каждым годом становится больше многодетных семей. А также меньше сирот, что говорит об осознанном родительстве, подчеркнула председатель Совета Республики.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в Беларуси в прошлом году 3 июля появились на свет 189 детей, в том числе две двойни. О нынешних новорожденных вчера днем информации еще не было. Однако министр заверил:

— Я, как всегда, обязательно лично поздравлю маму первого рожденного в День Независимости, в сколь бы отдаленном уголке Беларуси это ни произошло. Надеюсь, в этом году цифра рожденных в этот день будет не меньше прошлогодней.

Фото: БЕЛТА