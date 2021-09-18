В День народного единства в Сенно представили рушник-оберег района

Несколько месяцев назад работники Сенненского Дома ремесел запустили проект «Живая нитка традиций», в рамках которого прошла акция «Соткем оберег района вместе». Участие в ней приняли более пятисот человек со всей Беларуси, в том числе паралимпиец Алексей Талай и Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.





17 сентября пятиметровый рушник-оберег представили гостям праздника, многие из которых внесли свой вклад в создание культового полотна.

«Издавна рушник участвовал во всех этапах жизни человека, - рассказывает руководитель Сенненского Дома ремесел Ольга Квашко. – Если в какой-то деревне одно за одним случались несчастья, женщины собирались вместе и за ночь ткали рушник, который должен был оберегать жителей. Тогда я подумала, что в такой непростой год стоит не только объединить людей, но и сделать оберег, который поможет нам справится со всеми невзгодами».





Единственное условие для участников - думать о своем самом заветном желании. Мастера обещали, что задуманное обязательно сбудется. Хотите верьте, хотите нет, но люди постоянно возвращались, потому что желания начали сбываться, а полотно постепенно вбирало в себя положительную энергетику нескольких сотен человек. Проект сенненских мастеров стал резонансным, соткать рушник приезжали люди из разных областей.

«Однажды к нам заглянули гости из Могилевской области, - вспоминает Ольга Квашко. – Сказали, что прочитали о нашей акции в интернете и специально заехали на Сенненщину, чтобы поучаствовать в ней».





Рушник побывал в Александрии, на Славянском базаре и везде вызывал большой интерес. Желающие протянуть свою нитку в общем полотне буквально выстраивались в очередь, поэтому пришлось заправить еще два станка. И несмотря на то, что оберег готов, проект продолжается.

Согласно традициям, полотно, сотканное всем миром, должно совершить путешествие по району, побывать в разных деревнях, а потом вернуться в Сенненский Дом ремесел, где займет почетное место рядом с рушником - точной копией того, который соткала Матрена Маркевич. Его сотрудники Дома ремесел повторили нитка в нитку, тщательно изучив оригинал.







