Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Мингоркомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик:
Фото носит иллюстративный характер
– Велобердинг обозначают езду на велосипеде с возможностью наблюдать за птицами с биноклем. Экомаршрут велобердеров соединит три экологические тропы Минска: от «Города птиц» к «Серебряному логу» и закончится на «Чижовке». По всему маршруту будут расставлены стенды с информацией о птицах, которые обитают в этой местности.
Европейская неделя мобильности проходит ежегодно с 16 по 22 сентября. Все, что делается в этот период, должно напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть людей на использование альтернативных способов передвижения. Каждый год Европейская неделя мобильности фокусируется на определенной теме, которая связана с устойчивой мобильностью. В этот раз – мобильность без вредных выбросов. Девиз: "Выбирай, на чем передвигаться".
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В День без автомобиля в Минске откроется экомаршрут велобердеров
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК