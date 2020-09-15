В День без автомобиля в Минске откроется экомаршрут велобердеров

Фото носит иллюстративный характер

Европейская неделя мобильности проходит ежегодно с 16 по 22 сентября. Все, что делается в этот период, должно напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть людей на использование альтернативных способов передвижения. Каждый год Европейская неделя мобильности фокусируется на определенной теме, которая связана с устойчивой мобильностью. В этот раз – мобильность без вредных выбросов. Девиз: "Выбирай, на чем передвигаться".