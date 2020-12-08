До конца этого года компания, возможно, покажет еще несколько новинок, сообщает РИА Новости.
Речь идет о трех новых продуктах. В их числе – ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, построенный на новом чипе, разработанном Apple. Скорее всего, этот вариант будет мощнее процессора M1, который довольно хорошо себя зарекомендовал. Порадуют фанатов бренда и новой приставкой Apple TV 2020. Гаджет построен на чипсите A12Z Bionic с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Ожидается, что представят и первые полноразмерные наушники AirPods. Беспроводную модель могут оценить в 600 долларов (44 тысячи рублей по текущему курсу).
Во внутренней документации говорят о выходе новинок уже сегодня, 8 декабря. Старт продаж гаджетов – спустя несколько дней.
Фото: apple.com
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В декабре Apple планирует провести еще одну презентацию новых устройств
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