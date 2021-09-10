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  2. В Дании сняты все коронавирусные ограничения

В Дании сняты все коронавирусные ограничения

Ограничения, которые вводились в Дании в связи с пандемией коронавируса, отменили в ночь на пятницу, пишет ТАСС.


Теперь жителям Дании не нужно носить маски в общественных местах, на массовые мероприятия смогут собираться более 500 человек одновременно, а в клубах не будут требовать предъявить ковид-паспорт на входе.

Однако, несмотря на отмену рестрикций внутри страны, некоторые ограничения на въезд в Данию продолжают действовать. Также отмечается, что при распространении инфекции могут быть закрыты школы.

Напомним, что в Дании полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 73% граждан в возрасте от 12 лет и старше.

Фото: pixabay.com
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