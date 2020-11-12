В числе целевых туристических рынков для Беларуси в ближайшие годы страны СНГ, Китай, Евросоюз, США, Япония и Австралия. При этом турпотоки въезжающих к нам гостей будут диверсифицированы так, что доля граждан из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входит большинство государств Евросоюза, а также, например, Япония, Канада, Израиль, Австралия, подрастет до 40 процентов в общем количестве.
Фото носит иллюстративный характер
– К слову, еще в 2016-м на четверых туристов из стран СНГ приходился один из других стран. А в прошлом году их соотношение практически сравнялось, – пояснила директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович, комментирую принятую Национальную стратегию развития туризма на 2021–2035 годы.
Взаимное признание виз с Россией, как ожидается, сыграет только на руку планам по привлечению гостей. Плюс в перспективе иностранцы смогут находиться без регистрации в стране месяц, появится электронная виза, а число безвизовых регионов, куда можно ехать через любые пункты пропуска, заметно вырастет. На въезд должно сработать и открытие лоукост-направлений из областных центров, развитие наиболее востребованных рейсов из регионов, привлечение инвесторов для создания на периферии низкобюджетной авиакомпании и инфраструктуры возле аэропортов. Рассказывать о стране будут и как о входящей в различные интеграционные союзы, чтобы увеличить интерес туристов, которые любят зараз посетить несколько стран. При этом финансирование отрасли должно улучшиться. Опыт показал: продвижение за рубежом стоит дорого.
– На весь период действия Госпрограммы «Беларусь гостеприимная» на эту пятилетку запланировано 13,6 млн рублей. Отмечу, что эта сумма расходуется на все мероприятия госпрограммы, а не конкретно на маркетинг, – обращает внимание Воронович.
В то же время заинтересованные в развитии туризма страны тратят не менее 2 процентов госбюджета на маркетинг, а например, в Словении – 27 млн евро, из них на продвижение в соцсетях – 3 млн евро, в Азербайджане – около 15 млн евро.
Фото: pixabay.com
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В числе целевых туристических рынков для Беларуси в ближайшие годы страны СНГ, Китай, Евросоюз, США, Япония и Австралия
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