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В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные устроили стрельбу в ночь на 5 июля в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс). Жертвами нападения стали четыре человека, еще четверо были ранены. Об этом информировал местный филиал телекомпании ABC со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, группа неизвестных приблизилась к месту проведения вечеринки и устроила стрельбу. Среди жертв есть 14-летний подросток, пишет ТАСС. В числе раненых двое несовершеннолетних.

Зачем нападавшие открыли огонь, не сообщается. Стражи порядка пока никого не задержали в связи со случившемся. Вечером 4 июля в США праздновали главный национальный праздник - День независимости.

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