В четверг в Беларуси местами кратковременные осадки и до 23 тепла

Переменная облачность и кратковременные осадки местами по стране ожидаются в Беларуси 23 июля.





Кратковременные дожди прогнозируются в четверг ночью местами по Витебской области, днем преимущественно по северной половине республики. «В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Температура воздуха ночью от +6 до +12, днем от 17 до 23 тепла.

Такой характер погоды сохранится до выходных.

В пятницу 24 июля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4–9 м/с. Температура воздуха в ночные часы ночью +6 +12 °С, максимальная днем +18 +25 °С.

В субботу 25 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью по стране от +8 до +15, днем +22… +29, по северу +19… +21.