В Червене на субботнике готовят город к предстоящим областным “Дажынкам”

Много объектов, требующих приложения сил участников субботника, в Червене. Для предприятий и организаций добровольный трудовой почин -- это вклад в подготовку к областным «Дажынкам», которые пройдут в городе осенью. На благоустройстве улиц и площадей работают бригады коммунального хозяйства и ДРСУ-121, другие организации.





За эти весну и лето Червень, где пройдет праздник тружеников села, станет еще зеленее и краше. Известно, что облагородят сквер около райисполкома. Там появятся декоративные деревья, туи и цветущие кусты. Сейчас укладывают новый асфальт по одной из центральных улиц города, плитку на площади. План по подготовке к «Дажынкам» включает модернизацию сооружений, ремонт дорог и укладку новых тротуаров, строительство необходимых городу социальных объектов. Это детский сад с бассейном на 230 мест, новый районный ЗАГС и краеведческий музей, который сейчас возводится на месте аварийного здания.









Центральный сквер на площади Свободы в Червене приводят в порядок работники райисполкома во главе с председателем исполнительного комитета Виталием Козловым.

Работники культуры облагораживают территорию и здание детской школы искусств в Смиловичах. Преподаватели ДШИ красят фасад школы, где появятся яркие рисунки. Скрипичный ключ, палитра и кисти, танцующие дети украсят стены любимого учреждения. А на улице Барыкина разбивают клумбы.















