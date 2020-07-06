В "черном списке" Минлесхоза 75 организаций-нарушителей

В "черном списке" Минлесхоза 75 организаций, нарушающих или не исполняющих свои договорные обязательства и требования нормативных правовых актов, регулирующих ведение лесного хозяйства. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе ведомства.





Пресс-секретарь министерства Анастасия Докучаева подчеркнула, что организации попали в "черный список" на основании ходатайств лесхозов и государственных производственных лесохозяйственных объединений.

— Так, лесхозы Брестской области заявили о 17 недобросовестных субъектах хозяйствования, Витебской —о 7, Гомельской — 21, Гродненской — 7, Минской — 6, Могилевской — 17, — озвучили цифры в Минлесхозе.

Причины попадания в "черный список" различны: от неисполнения биржевых договоров до самовольных порубок.