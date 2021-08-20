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  2. В Черногории ужесточат условия въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Черногории ужесточат условия въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Иностранцам в связи с изменением условий въезда в Черногорию будет сложнее попасть в курортную страну. Правительство приняло решение ужесточить некоторые правила для путешественников в связи со сложной эпидемической ситуацией, передает ТАСС.


Как сообщил директор Института общественного здоровья республики Игорь Галич, с 21 августа иностранные туристы смогут посетить Черногорию только в том случае, если выполнят одно из четырех правил. Путешественники должны предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательном результате ПЦР-теста, перенесенном COVID-19 или антигенном тесте, сделанном не раньше чем за двое суток.

– С другой стороны, в Черногорию через границу и далее без всяких ограничений пропускаются граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, [самопровозглашенного] Косова и Северной Македонии, –уточнил Игорь Галич.

Вместе с тем в стране начнет действовать запрет на собрания на открытом воздухе свыше 50 взрослых людей. Новые ограничения будут действовать до 10 сентября.

Фото: pixabay.com
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