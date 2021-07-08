В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, передает РИА Новости, ссылаясь на американский Шестой флот.
"USNS Yuma начал свой путь в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – отмечается в публикации в Twitter.
В конце июня в Черном море начались международные учения Sea Breeze, в которых принимают участие 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, в том числе Украины и США.
Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".
Посольство России в США сообщало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников воздержаться от маневров.
Фото: twitter.com/USNavyEurope
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