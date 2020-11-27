Инсталляцию из пенопласта «Чечерск 860» установила в городском парке год назад директор местного Дома культуры ко Дню образования райцентра. В недавнее ноябрьское утро горожане обнаружили ее разрушенной. Непонятно, кому и зачем надо расправляться с малой архитектурной формой, которая радовала глаз и напоминала об истории древнего города.
Местные сыщики стали искать хулигана. На это ушло не более трех часов – помогла установленная в парке система видеонаблюдения. Вандалом оказался 15-летний школьник.
– Камера зафиксировала неподалеку от скульптуры компанию из трех парней и двух девушек. Неуверенная походка молодых людей свидетельствовала о том, что они пьяны. Один из юношей отделился и стал крушить скульптуру. Компаньоны не пытались его остановить, – рассказали в РОВД.
В общении с милиционерами школьник не смог дать вразумительного ответа, зачем ему надо было разрушать инсталляцию. Его действиям будет дана правовая оценка. Директор Дома культуры сказала, что скульптуру восстановит.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Чечерске пьяный подросток разгромил в парке инсталляцию
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