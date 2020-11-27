В Чечерске пьяный подросток разгромил в парке инсталляцию

Местные сыщики стали искать хулигана. На это ушло не более трех часов – помогла установленная в парке система видеонаблюдения. Вандалом оказался 15-летний школьник.– рассказали в РОВД.В общении с милиционерами школьник не смог дать вразумительного ответа, зачем ему надо было разрушать инсталляцию. Его действиям будет дана правовая оценка. Директор Дома культуры сказала, что скульптуру восстановит.Фото УВД Гомельского облисполкома