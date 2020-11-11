В Чечерске осудили россиянина, дважды задержанного пьяным за рулем

В марте нынешнего года сотрудники ГАИ задержали его пьяным за рулем по пути из Красного Берега в Чечерск. Россиянин получил 50 базовых величин штрафа и 3-летнее лишение водительских прав. Однако в апреле «провинность» повторилась. Мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял транспортным средством, однако пройти медосвидетельствование, чтобы рассеять сомнения, отказался. Последовало возбуждение уголовного дела.–сообщают о последствиях в районной прокуратуре.