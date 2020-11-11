61-летний гражданин соседней страны нередко приезжает на Чечерщину. Здесь он родился, ныне живут его родственники, которых мужчина посещает.
В марте нынешнего года сотрудники ГАИ задержали его пьяным за рулем по пути из Красного Берега в Чечерск. Россиянин получил 50 базовых величин штрафа и 3-летнее лишение водительских прав. Однако в апреле «провинность» повторилась. Мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял транспортным средством, однако пройти медосвидетельствование, чтобы рассеять сомнения, отказался. Последовало возбуждение уголовного дела.
– На судебном процессе россиянин чистосердечно раскаялся. В качестве наказания ему назначено 3 месяца ареста с лишением водительских прав на 5 лет. Ему также придется уплатить штраф в 2835 рублей, что составляет 105 базовых величин. Остался он и без автомобиля: легковушка конфискована в доход государства, –сообщают о последствиях в районной прокуратуре.
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В Чечерске осудили россиянина, дважды задержанного пьяным за рулем
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Фото: Александр КУШНЕР