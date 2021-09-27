В чай, пирог и тесто: 7 блюд с малиновым вареньем

Осень – пора открытия старательно приготовленных летом закаток: соленых огурцов, помидоров и, конечно, варенья. Кто из нас во время простуды не пил чай с малиновым вареньем? Кстати, врачи действительно рекомендуют этот способ для поддержания иммунитета в холодный сезон. Но есть и более вкусные способы употребить малиновое варенье. О них мы вам и расскажем.

Пирог

Пирог из песочного теста с начинкой из малинового варенья с хрустящей крошкой станет отличным дополнением к чаю. И на его приготовление уйдет не так много времени и сил, как может показаться. Смешайте сливочное масло, сахар и муку, замесите тесто. Расположите его по всему объему формы, внутрь залейте варенье и из оставшегося теста сделайте крошку. Десерт придется по вкусу не только вам, но и членам вашей семьи.

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Пирожки

Нет времени готовить тесто? Не беда! Купите в магазине готовые пласты теста и сделайте вкусные пирожки. Просто разрежьте тесто, размажьте по нему варенье и закройте сверху другим куском. А для того чтобы занятие стало интереснее, можете использовать фигурные формы для печенья в виде сердечек, звездочек или других интересных форм.

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Тесто

Пробовали когда-нибудь малиновое тесто? Нет? Есть возможность сделать его самому. Для этого достаточно добавить в массу из муки, сахара и яиц немного малинового варенья и запечь в духовке. Только не переусердствуйте, а то готовое изделие будет приторным. Такое тесто можно использовать для приготовления кексов, брауни или капкейков. Сверху можете украсить взбитыми сливками или сметанным кремом.

Источник фото: https://www.pinterest.com/

Торт

Торт из нежного бисквитного теста с воздушным кремом может стать хорошим подарком ко Дню святого Валентина. Особенно симпатично будет выглядеть десерт в форме сердца. Правда, придется изрядно попотеть с готовкой. Приготовьте тесто и сливочный крем из мягкого сыра и масла. В крем добавьте варенье и сахарную пудру. Взбейте миксером. После выпекания коржей в духовке, смажьте их полученной начинкой и отправьте на пару часов в холодильник.

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Печенье

Это печенье и готовится очень быстро и с такой же скоростью исчезает с тарелки. Сформируйте из теста небольшие круги и внутри сделайте выемку. В эту выемку залейте варенье, только аккуратно и поменьше, чтобы не пролилось, и смело отправляйте в духовку на полтора часа. Сверху можно украсить сладким кремом или растопленным белым шоколадом.

Источник фото: https://www.pinterest.ru/

Рулет

Если вы любите рулеты, можете приготовить себе сладость с приятным малиновым вкусом. Только для этого необходима определенная ловкость, чтобы свернуть тесто и не пролить начинку наружу. Приготовьте бисквитное тесто, испеките из него тонкий корж. Начинку сделайте из жирных сливок, малинового варенья и ванилина. Выложите получившуюся массу на корж и сверните рулет. Десерт заверните в пленку и положите на 2 часа в морозильник.

Источник фото: https://www.instagram.com/

Слойки

Слойки из песочного теста – что может быть лучше? Готовятся они так же просто, как и пирожки, только вместо обычного теста берется слоеное. Сделайте из него треугольники, налейте сверху варенье и защипните край. Для того, чтобы слойки были румяными, смажьте тесто яичным желтком перед отправкой в духовку. При желании можно сделать небольшие надрезы и посыпать сахаром.

Источник фото: https://проусинск.рф/