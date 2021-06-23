Власти Бурятии (РФ) объявили в республике нерабочим период с 27 июня по 11 июля. Причина: ухудшение эпидемиологической обстановки. Подробности сообщает РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе правительства Бурятии, на две недели запретят деятельность всех предприятий. Исключения: жизнеобеспечивающие службы, продуктовые магазины, торговые организации, которые реализуют товары первой необходимости, аптеки, ЖКХ, общественный транспорт и СМИ.
В регионе ограничат доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении Байкала. Так что туристам придется повременить с путешествиями, а жителям Бурятии – отдыхать дома.
Отдельное правило коснется детей младше 14 лет – им запретят выходить на улицу без сопровождения взрослых.
Агентство отмечает, что в скором времени будет опубликован указ главы республики с детально прописанными ограничениями.
А теперь немного статистики. В Бурятии уже примерно полтора месяца растет заболеваемость коронавирусом. На утро 23 июня в регионе зафиксировали 258 новых случаев заболевания, всего же с начала пандемии в республике COVID-19 выявили у 42 435 граждан. Более обширную статистику по распространению коронавируса в Российской Федерации можно увидеть здесь.
Фото: pixabay.com
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В Бурятии из-за распространения COVID-19 две недели объявили нерабочими
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